21 тыс. сельских жителей в Ингушетии обеспечат надежным электроснабжением

«Россети Северный Кавказ» ведут капитальный ремонт высоковольтной воздушной линии электропередачи (ЛЭП) «Назрань-2 — Кантышево» (Л-458). Комплекс технических мероприятий реализуется в рамках подготовки сетевого комплекса к работе в сложных погодных условиях осенне-зимнего периода 2022/23 гг.

Энергообъект напряжением 35 кВ и протяженностью порядка 13 километров обеспечивает электроснабжение сельских поселений Кантышево и Долаково Назрановского района Ингушетии. Здесь в совокупности проживают порядка 21 тысячи человек и расположено 14 социально значимых учреждений.

Чтобы обеспечить надежное функционирование воздушной линии, энергетики заменят 11 опор, 9,6 километра ветхого провода. Вместо 224 изоляторов, выработавших свой ресурс, установят современные аналоги.

Задание выполняют 8 специалистов службы технической эксплуатации и организации ремонтов. Предприятие задействовало на участке 4 единицы специальной техники.

«Энергетики уже приступили к активной фазе реализации Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 2022 года. Своевременная реализация технических мероприятий является залогом надежного функционирования электросетевого комплекса региона в период максимума нагрузок. Соответственно, несмотря на напряженный период работы, усложненный непростыми погодными условиями, кампания по обеспечению бесперебойного и качественного электроснабжения в предстоящие осень и зиму будет завершена в срок», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Напомним, на реализацию ремонтной кампании в Ингушетии «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят почти 138,5 млн рублей. Это на 145 % (на 82 млн рублей) больше, чем в 2021 году.