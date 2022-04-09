22 новых случая Covid-19 зарегистрировано в Ингушетии за сутки
На 9 апреля в республике проведено 786 487 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 515 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+22 за сутки).
Всего умерло 549 человек, выздоровело — 39 017 (+69 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализирован 21 житель региона старше 60 лет.
Всего госпитализировано 95 человек, 22 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 8 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, двое из них — на ИВЛ.
854 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.