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22 школы откроют в Ингушетии в этом году

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В республике в этом году введут в эксплуатацию более 20 общеобразовательных учреждений в разных районах, сообщила газете «Ингушетия» министр образования и науки республики Эсет Бокова.

«До конца текущего года в регионе планируется ввести 22 школы, для перехода на односменный режим обучения требуется строительство еще 10 общеобразовательных учреждений. Такая же ситуация обстоит и с дошкольными организациями — для полной ликвидации очередности в Ингушетии нужно возвести 10 детсадов», — сказала глава ведомства.

По ее информации, наибольший дефицит посадочных мест наблюдается в Сунженском и Назрановском районах республики. Эти задачи решаются благодаря национальному проекту «Образование».

Министр уверена, что недавняя встреча Президента России с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым даёт надежды на то, что работа по решению актуальных социально-экономических задач, особенно в сфере образования, будет продолжена.

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