24 представителя Ингушетии примут участие в конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет»

На сайте проекта флагманымуниципалитет. рф зарегистрировались 7929 человек из 81 региона России, из них 559 человек представляют Северо-Кавказский федеральный округ. Конкурс проводится при поддержке министерства просвещения России и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба полпредства Президента России в СКФО.

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев системы образования, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма, он ориентирован на команды муниципальных органов управления образованием: руководителей и их заместителей, руководителей структурных подразделений, а также руководителей образовательных организаций.

Старт заявочной кампании конкурса был дан 9 декабря 2021 года в Екатеринбурге. Целью проекта является поиск, развитие и поддержка перспективных команд управленцев в сфере образования, обладающих высоким уровнем профессиональных компетенций и надпрофессиональных навыков.

«Образование было и остается очень творческой сферой. Но для того, чтобы учителя могли нести детям знания, развивать их способности, помогать достигать высот, необходима отлаженная система управления, насыщенная нестандартными подходами и практиками. Для этого нужен постоянный диалог и взаимодействие муниципальных органов управления образованием по всей стране. Уверен, что конкурс станет площадкой действительно обмена опытом и возможностью профессионального развития участников», — отметил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Победители конкурса получат возможность войти в кадровый резерв руководителей, пройти обучение по программе переподготовки по специальности «менеджер» на базе Института управления образованием РАО, стажировку в лучших образовательных организациях страны, а также призы от партнеров конкурса.