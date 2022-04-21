25 апреля в Ингушетию прибудет ретро-поезд «Победа»

Гостей и жителей республики ждут выступления ансамблей «Успех» и «Донское сияние», а также республиканских творческих коллективов. Артисты передадут атмосферу военных памятных событий 1941-1945 годов.

Впервые этот исторический состав отправился в путь 9 мая 1995 года — в год празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. С тех пор эта патриотическая акция стала традицией железных дорог России.

Ретро-поезд «Победа» сформирован из исторического подвижного состава времен ВОВ: крытых товарных вагонов (теплушек), платформы (для перевозок военной техники), салона-вагона. Вести состав будут два паровоза серий ФД20-2109 и Эр739-99. Вся техника из экспозиции музея железнодорожной техники СКЖД.