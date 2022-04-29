Благотворительность

250 малоимущим семьям города Карабулака Ингушетии оказали продуктовую поддержку

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В Карабулаке в преддверии мусульманского праздника Ид аль-Фитр по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова при поддержке Национального фонда развития республики прошла масштабная благотворительная акция «Мехка саг1а».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города, в рамках мероприятия продуктовую помощь в виде мяса крупного рогатого скота получили 250 семей, состоящих в списке остронуждающихся.

Мэрия города выразила признательность организаторам акции, благотворителям и волонтерам за оказанную поддержку малообеспеченным семьям.

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