Коронавирус

28 новых случаев Covid-19 за сутки выявлено в Ингушетии

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На 7 апреля в Ингушетии проведено 782 357 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 468 впервые установленный диагнозов Covid-19 (+28 за сутки).

За весь период умерло 548 человек, выздоровело — 38 897 (+32 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализирован 20 жителя региона старше 60 лет.

Всего госпитализировано 102 человека, 23 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 7 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 2 из них — на ИВЛ.

921 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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