29 новых случаев Covid-19 зафиксировано в Ингушетии за сутки
На 28 марта в Ингушетии проведено более 762 тыс. скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 40 209 впервые установленный диагнозов Covid-19 (+29 за сутки).
Всего умерло 548 человек, выздоровело — 38 534 (+31 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализирован 31 житель региона старше 60 лет.
Всего госпитализировано 106 человек, 32 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 10 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 3 из них — на ИВЛ.
1 021 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.