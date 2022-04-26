31 год назад принят закон «О реабилитации репрессированных народов»

Ранее, 14 ноября 1989 года была принята Декларация Верховного Совета СССР «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав». А 18 октября 1991 года закон «О реабилитации жертв политических репрессий».

Отметим, что именно представители ингушского народа «пробивали» не только исторический закон, но и с началом перестройки активно отстаивали возвращение ингушам и другим репрессированным народам их честного имени.

Это — народные депутаты Бембулат Богатырев, Муса Дарсигов, Ибрагим Костоев, Хамзат Фаргиев, также Беслан Костоев, Бексултан Сайнороев, Умалат Льянов, Магомед-Рашид Плиев и многие другие, а фактически весь народ, который поддерживал своих представителей, а они на него опирались.

В судьбе репрессированных в 90-х годах прошлого века, принимали участие выдающиеся личности России, как патриарх Московский и Всея Руси Алексий, академик Дмитрий Лихачев, видные политические, общественные и религиозные деятели.

На сегодняшний день не исполнен ряд статей закона «О реабилитации репрессированных народов». Нет территориальной реабилитации, зачастую не пресекается агитация или пропаганда, проводимые с целью воспрепятствования реализации закона, не привлекаются к ответственности лица, допускающие их. Не возмещен в полном объеме ущерб, причиненный репрессированным народам, не осуществлена их культурная реабилитация, предусматривавшая осуществление комплекса мероприятий по восстановлению духовного наследия, а также признание за ними права на возвращение прежних исторических названий населенным пунктам и местностям.

Тем не менее, как отмечают эксперты, закон ревизии не подлежит и не имеет обратной силы.