31 год назад принят закон «О реабилитации репрессированных народов»
31 год назад, 26 апреля 1991 года, Верховным Советом РСФСР практически единогласно был принят закон «О реабилитации репрессированных народов», названный впоследствии самым гуманном актом современной России.
Ранее, 14 ноября 1989 года была принята Декларация Верховного Совета СССР «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав». А 18 октября 1991 года закон «О реабилитации жертв политических репрессий».
Отметим, что именно представители ингушского народа «пробивали» не только исторический закон, но и с началом перестройки активно отстаивали возвращение ингушам и другим репрессированным народам их честного имени.
Это — народные депутаты Бембулат Богатырев, Муса Дарсигов, Ибрагим Костоев, Хамзат Фаргиев, также Беслан Костоев, Бексултан Сайнороев, Умалат Льянов, Магомед-Рашид Плиев и многие другие, а фактически весь народ, который поддерживал своих представителей, а они на него опирались.
В судьбе репрессированных в 90-х годах прошлого века, принимали участие выдающиеся личности России, как патриарх Московский и Всея Руси Алексий, академик Дмитрий Лихачев, видные политические, общественные и религиозные деятели.
На сегодняшний день не исполнен ряд статей закона «О реабилитации репрессированных народов». Нет территориальной реабилитации, зачастую не пресекается агитация или пропаганда, проводимые с целью воспрепятствования реализации закона, не привлекаются к ответственности лица, допускающие их. Не возмещен в полном объеме ущерб, причиненный репрессированным народам, не осуществлена их культурная реабилитация, предусматривавшая осуществление комплекса мероприятий по восстановлению духовного наследия, а также признание за ними права на возвращение прежних исторических названий населенным пунктам и местностям.
Тем не менее, как отмечают эксперты, закон ревизии не подлежит и не имеет обратной силы.