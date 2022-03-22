Коронавирус

31 новый случай Covid-19 зарегистрирован в Ингушетии за сутки

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На 22 марта в Ингушетии проведено 750 112 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 40 024 811 впервые установленный диагнозов Covid-19 (+31 за сутки).

За весь период умерло 548 человек, выздоровело — 38 139 (+73 за сутки).

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 40 жителей региона старше 60 лет.

Всего госпитализировано 110 человек, 32 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 10 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 7 из них — на ИВЛ.

1 227 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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