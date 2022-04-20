3,5 года колонии получил житель Ингушетии за незаконное хранение пистолета и гранаты
3,5 года колонии в колонии строго режима проведет 37-летний житель Назрановского района Ингушетии за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывного устройства, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Судом установлено, что мужчина по месту своего жительства в сельском поселении Экажево незаконно хранил пистолет конструкции Макарова, снаряженный семью патронами калибра 9 мм, а также ручную гранату с взрывателем.
Оружие, боеприпасы и взрывное устройство были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками УФСБ России по региону в ноябре 2021 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия.
«Принимая во внимание все обстоятельства дела, в соответствии с позицией государственного обвинителя, приговором Назрановского районного суда подсудимый признан виновным в инкриминируемых деяниях и ему с назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей», — отмечается в релизе.