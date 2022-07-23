37-летний житель Ингушетии подозревается в реабилитации нацизма

По данным следствия, сотрудниками УФСБ и центра противодействия экстремизму МВД по региону в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в феврале текущего года подозреваемый, находясь за пределами России, в одной из социальных сетей с доступом для неограниченного круга лиц, разместил текстовый материал, выражающий явное неуважение к обществу о днях воинской славы и памятных датах страны, связанных с защитой отечества.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.