40 предпринимателям Ингушетии выплатили миллионные долги после вмешательства прокуратуры
Благодаря вмешательству прокуратуры погашены долги по исполненным государственным контрактам перед субъектами предпринимательства Ингушетии.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки установлено, что исполнительными органами государственной власти и госучреждениями были заключены контракты, которые были исполнены субъектами предпринимательской деятельности. В нарушение требований закона, оплата по ним заказчиками в установленный срок не произведена. В результате перед 40 хозяйствующими субъектами сформировалась задолженность в размере свыше 61 млн рублей.
С целью погашения указанной задолженности принят комплекс мер прокурорского реагирования.
После вмешательства надзорного ведомства, за минувшую неделю оплата произведена, права предпринимателей восстановлены.