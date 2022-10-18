40 предпринимателям Ингушетии выплатили миллионные долги после вмешательства прокуратуры

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки установлено, что исполнительными органами государственной власти и госучреждениями были заключены контракты, которые были исполнены субъектами предпринимательской деятельности. В нарушение требований закона, оплата по ним заказчиками в установленный срок не произведена. В результате перед 40 хозяйствующими субъектами сформировалась задолженность в размере свыше 61 млн рублей.

С целью погашения указанной задолженности принят комплекс мер прокурорского реагирования.

После вмешательства надзорного ведомства, за минувшую неделю оплата произведена, права предпринимателей восстановлены.