Панкратион

7 медалей завоевали ингушские борцы на первенстве России по панкратиону

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7 медалей завоевали ингушские борцы на первенстве России по панкратиону среди юношей и юниоров в возрасте от 14 до 19 лет, проходившем в Иркутске.

Победителями состязаний стали Азамат Евлоев, Хас-Магомед Фаргиев, Ислам Картоев. «Серебро» у Исмаила Муцольгова. Бронзовые медалисты — Сулим Магомадов, Ибрагим Баркинхоев, Магомед Костоев, сообщает пресс-служба министерства спорта региона.

Сопровождал спортсменов старший тренер республики по панкратиону Башир Гагиев.

Соревнования проходили в спорткомплексе «Труд» и собрали 400 спортсменов в трех возрастных и тридцати весовых категориях из различных регионов России. Ингушетию в составе сборной СКФО представляли 10 спортсменов.

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