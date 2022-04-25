7 медалей завоевали ингушские борцы на первенстве России по панкратиону
7 медалей завоевали ингушские борцы на первенстве России по панкратиону среди юношей и юниоров в возрасте от 14 до 19 лет, проходившем в Иркутске.
Победителями состязаний стали Азамат Евлоев, Хас-Магомед Фаргиев, Ислам Картоев. «Серебро» у Исмаила Муцольгова. Бронзовые медалисты — Сулим Магомадов, Ибрагим Баркинхоев, Магомед Костоев, сообщает пресс-служба министерства спорта региона.
Сопровождал спортсменов старший тренер республики по панкратиону Башир Гагиев.
Соревнования проходили в спорткомплексе «Труд» и собрали 400 спортсменов в трех возрастных и тридцати весовых категориях из различных регионов России. Ингушетию в составе сборной СКФО представляли 10 спортсменов.