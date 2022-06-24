8 медалей завоевали ингушские боксеры на турнире в Сочи

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минспорта региона, в этом году соревнования собрали около 350 сильнейших спортсменов из 25 регионов России.

Подопечные Магомета Яндиева и Ахмеда Албакова завоевали на этом турнире восемь медалей, четыре из которых золотые, три серебряные и одна бронзовая.

Победителями турнира стали Аслан Албаков, Зелимхан Хадзиев, Ахмед Яндиев и Сайфуллах Патиев. Серебряная награда у Рамазана Яндиева, Аслана Яндиева и Халида Алиева. Бронзовую медаль завоевал Абдул-Малик Катиев.