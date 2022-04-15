8 новых случаев Covid-19 выявили в Ингушетии за минувшие сутки
На 15 апреля в Ингушетии проведено 798 882 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 40 592 впервые установленный диагнозов Covid-19 (+8 за сутки).
За весь период умерло 549 человек, выздоровело — 39 336, сообщает региональный оперативный штаб.
Госпитализировано 83 человека, 25 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 6 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 3 из них — на ИВЛ.
624 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.