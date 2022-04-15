8 новых случаев Covid-19 выявили в Ингушетии за минувшие сутки

За весь период умерло 549 человек, выздоровело — 39 336, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализировано 83 человека, 25 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 6 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 3 из них — на ИВЛ.

624 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.