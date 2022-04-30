8 новых случаев Covid-19 выявлено в Ингушетии за минувшие сутки
На 30 апреля в Ингушетии проведено 829 994 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 40 710 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+8 за сутки).
Всего умерло 549 человек, выздоровело — 40 006, сообщает региональный оперативный штаб.
Госпитализирован 61 человек, 17 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 8 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 4 из них — на ИВЛ.
94 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.