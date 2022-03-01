Коронавирус

83 новых случая Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки

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На 1 марта в Ингушетии проведено более 707 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 39 161 впервые установленный диагноз Covid-19 (+83 за сутки).

Умерло всего 539 человек, выздоровело — 33 958 (+137 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 75 жителей региона старше 60 лет.

175 человек госпитализировано, 85 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 19 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 9 из них — на ИВЛ.

4 489 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

Отметим, что ранее Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по борьбе с коронавирусом на фоне снижения заболеваемости Covid-19. Ведомство рекомендовало отменить все ограничения, за исключением соблюдения масочного режима в помещениях и усиления дезинфекции. В частности, отменены нормы по заполняемости кинотеатров, театров, концертных залов и музеев, а также общепита.

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