86 новых случаев Covid-19 выявлено в Ингушетии за минувшие сутки
В Ингушетии за сутки умерли два пациента с коронавирусом, всего 408 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
На 18 ноября в республике проведено более 530 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 25 142 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+86 за сутки).
Выздоровело всего 23 334 пациента (+92 за сутки).
320 человек госпитализировано,153 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 32 пациента в отделении реанимации, из них 21 — на ИВЛ.
1070 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.