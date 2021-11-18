86 новых случаев Covid-19 выявлено в Ингушетии за минувшие сутки

На 18 ноября в республике проведено более 530 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 25 142 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+86 за сутки).

Выздоровело всего 23 334 пациента (+92 за сутки).

320 человек госпитализировано,153 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 32 пациента в отделении реанимации, из них 21 — на ИВЛ.

1070 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.