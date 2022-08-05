93 года назад родился народный писатель Магомед-Саид Плиев

Работал в Государственном комитете по телевидению и радиовещанию ЧИАССР: диктором, корреспондентом, старшим редактором, затем литературным консультантом. Член Союза писателей СССР с 1969 года. Награжден тремя почетными грамотами Госкомитета СССР, почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЧИАССР и юбилейной медалью «За доблестный труд», главной государственной наградой Ингушетии — орденом «За заслуги». Он являлся почетным гражданином города Назрани. В последние годы жизни возглавлял Союз писателей республики.

Магомед-Саид Асултанович Плиев родился 5 августа 1929 года в селе Плиево Ингушетии. В юном возрасте он оказался в депортации, причем оторванным от родителей. По прибытии в Кустанайскую область Казахстана он начинает искать родителей, добивается разрешения переехать к ним, но отца и мать уже застает больными.

Асултан умер в ссылке, а у 15-летнего юноши, в суровых условиях Казахстана, начинается жизнь, полная забот о матери и других переселенцах. Магомед-Саид Плиев работал прицепщиком на тракторе, трактористом, заправщиком. Он один из тех, кто поднимал целину. Магомед-Саид Асултанович — автор более двадцати книг. В 70-х и 80-х годах прошлого столетия Чечено-Ингушское книгоиздательство печатает такие его произведения, как сборник «Башни отцов», роман-дилогия «Трудный перевал», «Клятва сыновей», роман «Чистота души», сборник стихов «Таргим». В 1984 году «Детгиз» выпустил сборник его детских рассказов «Два друга».

Стихи и рассказы Магомед-Саида переведены на многие языки народов России и стран СНГ, публиковались на страницах журнала «Дон» и еженедельника «Литературная Россия». Пьесы «Что посеешь» и «Забавы Мичига» поставлены республиканскими театрами. На его стихи написано много популярных песен.

В 1991 году Магомед-Саидом Плиевым на собственные средства был издан первый ингушский роман в стихах «Балан ди» («День скорби») о депортации ингушей в феврале 1944 года, в котором оговаривается, что «он не собирал слухи и сплетни по углам», а писал о том, что пропустил через себя, видел своими глазами, и это отложилось не только в памяти, но и в сердце.

Магомед-Саид Асултанович Плиев скоропостижно скончался за рабочим столом в сентябре 2005 года.

Дала гешт долда!