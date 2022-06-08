Адам Галаев стал лучшим среди ингушских ремесленников по итогам фестиваля «Край мастеров»

Фестиваль, который проходил в столице республики Магасе в рамках празднования 30-летия возрождения ингушской государственности, посетила и министр культуры Залина Льянова. В ходе визита она ознакомилась с каждым павильоном, где были представлены различные ремесленнические направления: резьба по дереву и металлу, гончарное дело, ковроткачество и многое другое. В свою очередь ремесленники преподнесли ей памятные подарки в знак особой признательности.

Напомним, что фестиваль открылся 4 июня, в День образования Республики Ингушетия. Десятки бесплатных мастер-классов ждали жителей и гостей Магаса на площади рядом с башней Согласия. Благодаря этому культурному мероприятию участники получили возможность открыть для себя «кухню» народных ремесел, увидеть сказочное превращение простых вещей и материалов в произведение искусства.

«Посещая подобные мероприятия с участием мастеров и профессионалов своего дела, каждый человек может получить новые знания, импульс к применению своих сил и талантов в новом для себя деле. Возрождая народные промыслы, каждый народ создает прочную основу для успешного развития своей культуры», — отметила министр.

В числе ремесленников были не только мастера из Ингушетии, но и 30 представителей из субъектов России и других стран. В ходе фестиваля ремесленники устроили между собой конкурсы. Каждому желающему посетителю раздавали специальные деревянные жетончики, которые нужно было отдать понравившемуся мастеру. Мастерам, набравшим большее количество жетончиков, были вручены призы и грамоты.

По итогам конкурса лучшими мастерами фестиваля среди гостей стали Наталья Донолецкая, Алламин Аббазен и Умар Шейхов. Среди ингушских ремесленников лучшими стали Адам Галаев, Хава Галаева, Муса Тумгоев, Хава Оздоева и Магомед Шадиев.