Администрация Сунженского района Ингушетии окажет помощь переселенцам из Псковской области
Семья из 12 человек обратилась в администрацию Сунженского района Ингушетии с просьбой оказать помощь в поиске жилья в сельском поселении Троицкое. Идея переезда в регион у многодетной матери возникла после приезда в республику на похороны отца.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, ранее семья проживала в деревне Норкино Псковской области. Деревня относится к категории «вымирающих населённых пунктов», жить там, по словам отца семейства, было невозможно, покупателей для своего недвижимого имущества семья также не нашла.
По поручению главы Сунженского района Ингушетии большую семью накормили и предложили несколько вариантов для временного проживания, также Магомет Дзейтов заверил, что поможет трудоспособным членам семьи с поиском работы.