Аграрии Ингушетии начали подкормку озимых зерновых к весеннему севу

«Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Магамед Гагиев заслушал отчеты директоров предприятий об уже реализованных мероприятиях. В сельхозпредприятиях в настоящее время проводят подкормку озимых зерновых удобрениями и готовятся к севу ранних яровых культур», — говорится в сообщении.

Ранее специалисты отдела защиты растений филиала Россельхозцентра в Ингушетии провели государственный учет показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения. В частности, был проведен мониторинг на озимых колосовых и озимом рапсе в Сунженском и Малгобекском районах республики.

Всего учет проводился на площади 4651 га, из них 2225 гектаров находятся в хорошем состоянии, 2426 га — в удовлетворительном.