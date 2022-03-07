Аграрии Ингушетии начали подкормку озимых зерновых к весеннему севу
В сельхозпредприятиях Ингушетии начали подкормку озимых зерновых удобрениями к севу ранних яровых культур, сообщает Минсельхоз региона.
«Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Магамед Гагиев заслушал отчеты директоров предприятий об уже реализованных мероприятиях. В сельхозпредприятиях в настоящее время проводят подкормку озимых зерновых удобрениями и готовятся к севу ранних яровых культур», — говорится в сообщении.
Ранее специалисты отдела защиты растений филиала Россельхозцентра в Ингушетии провели государственный учет показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения. В частности, был проведен мониторинг на озимых колосовых и озимом рапсе в Сунженском и Малгобекском районах республики.
Всего учет проводился на площади 4651 га, из них 2225 гектаров находятся в хорошем состоянии, 2426 га — в удовлетворительном.