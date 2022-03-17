Аграрии Ингушетии получат более 375 млн рублей господдержки

«Федеральное правительство выделит Ингушетии средства для оказания дополнительной господдержки сельхозпроизводителям в связи с введенными санкциями. В текущем году предусмотрено выделение государственной поддержки в размере 375,4 млн рублей в агропромышленной отрасли Ингушетии. У нас большой аграрный, животноводческий потенциал, который надо максимально реализовать, в первую очередь провести все необходимые работы по подготовке к посевной кампании, провести ее в срок и на качественном уровне», — передает пресс-служба слова Главы региона Махмуд-Али Калиматова.

Отмечается, что на сегодняшний день в республике остро стоит вопрос строительства овощехранилища.

«Из-за его отсутствия овощная продукция сельхозпредприятиями выращивается в недостаточном объеме и продается с полей, по причине чего ее приходится импортировать свыше 89% от рекомендуемых размеров потребления. Соответствующее обращение о выделении средств на строительство овощехранилища направлено в федеральный центр», — цитирует также пресс-служба Главу республики.

По данным Минэкономразвития республики, влияние санкций не так значительно скажется на экономике республики. Кроме того, работа основных системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность, практически не зависит от импортных составляющих.

А существующая доля импорта может быть заменена российскими производителями.