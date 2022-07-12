Агрономы Ингушского Россельхозцентра продолжают апробацию на полях республики

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Специалисты регионального филиала Россельхозцентра по Ингушетии выезжают на поля хозяйств по всей территории республики, где отбирают для апробации снопы озимого ячменя и пшеницы.

По информации РСЦ, апробация прошла в следующих хозяйствах: ООО «Агрокомплекс Сунжа «Фаворит» — 260 га, ЗАО «Джейрахское» — 630 га, ГУП им. Осканова С. С. — 4500 га, ГУП «Карабулакское» — 300 га, ГУП им. С. Орджоникидзе — 324 га, ГУП «Дружба» — 340 га, ГУП «Малгобекское» — 700 га, ГУП «Зори Кавказа» — 700 га, СПК «Даби Юрт» — 440 га, ГУП «Беркат» — 360 га, ГУП «Алханчуртское» — 1556 га, КФХ «Мержо» — 70 га, КФХ «Хашагульгов» — 250 га, КФХ «Ведзижев Иса» — 150 га.

Отмечается, что в общей сложности апробацию провели на территории 23,3 тыс. га. Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» поблагодарил все хозяйства за сотрудничество и пожелал высоких урожаев.

Опыт специалистов Ингушского РСЦ показывает, что важно использовать семена высокого качества для получения отличного урожая сельскохозяйственных культур. Апробация, то есть обследование сортовых посевов, это и есть основной метод определения пригодности урожая на семенные цели. Для каждой культуры предусмотрена своя методика и подход.

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