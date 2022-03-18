Али Измайлов проведет очередной бой с чилийцем Тебесом

«Али будет биться 2 апреля в Детройте с чилийцем Тебесом. Это будет рейтинговый бой продолжительностью 10 раундов», — уточнил Бузуртанов.

По словам менеджера, изначально планировалось, что Измайлов проведет поединок в этих же числах, но с другим соперником, однако пришлось внести определенные коррективы.

Отметим, что на сегодняшний день Абрахам Тебес, как и Али Измайлов, является непобежденным боксером. На его счету серия из 7 успешных боев. Али Измайлов также провел 7 беспроигрышных поединков, 2 из них прошли в США. Он занимает 9-ю строчку в рейтинге WBC, 11-ю — в рейтинге IBF, и 13-ю — в WBО.