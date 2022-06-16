Футбол

«Ангушт» из Ингушетии победил каспийский «УОР-Дагестан» в рамках первенства ЛФЛ

0

Назрановский «Ангушт» одержал победу над каспийским «УОР-Дагестан» в рамках первенства Любительской футбольной лиги зоны ЮФО-СКФО.

Встреча, прошедшая в Назрани на стадионе «Центральный» имени Рашида Аушева, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

По информации интернет-ресурса ingfootball. ru, единственный гол в матче был забит в середине первого тайма. Его автором стал Идрис Газдиев на 24-ой минуте. Он хладнокровно реализовал удар с пенальти.

В дальнейшем «Ангушт» контролировал игру, практически ничего не позволив создать у своих ворот. Атакующие выпады назрановцев смотрелись острее, и они вполне могли сделать счет более убедительным.

Гости же доигрывали матч в меньшинстве — на 80-ой минуте вторую желтую карточку в игре получил игрок «УОР-Дагестан».

«Ангушт» после отчетной победы набрал 7 очков и продолжает занимать 5-е место в турнирной таблице. Дагестанцы с 13 баллами в активе по-прежнему идут на первой строчке. В следующем матче назрановцы 23 июня примут на своем поле элистинский «Уралан».

Состав «Ангушта»: Гелани Хаштыров — Магомед Балаев, Хизир Укуров, Микаил Бештоев, Ахмед Экажев — Акраман Хаматханов, Алисхан Ахильгов, Идрис Газдиев, Бекхан Цуроев, Руслан Халухаев —

Ильяс Сачаев. На замену вышли Ахмед Оздоев, Халид Оздоев, Магомед Эстамиров, Магомед Ахильгов, Зелимхан Ахкильгов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Четыре новых случая Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки
«Ингушавтотранс» выплатил зарплату 210 работникам после вмешательства прокуратуры
Выпускники Ингушетии сдают устную часть ЕГЭ по иностранным языкам
В МКЖР Ингушетии презентовали выставку к 110-летию Героя России Ахмеда Мальсагова
В селе Новый Редант Ингушетии прошел час истории к 350-летию Петра Первого
В Ингушетии выясняют обстоятельства похищения девушки с целью женитьбы
Ингушетия проведет выставку достижений в павильонах ВДНХ и создаст два индустриальных парка
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка «Рерихи и Кавказ»
В ингушской Сунже возвели отстойники для будущих очистных сооружений
В Ингушетии отметили Всемирный день донора
В Ингушетии открылись летние лагеря с круглосуточным режимом

Главное

Яндекс.Метрика

 