«Ангушт» из Ингушетии победил каспийский «УОР-Дагестан» в рамках первенства ЛФЛ

Встреча, прошедшая в Назрани на стадионе «Центральный» имени Рашида Аушева, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

По информации интернет-ресурса ingfootball. ru, единственный гол в матче был забит в середине первого тайма. Его автором стал Идрис Газдиев на 24-ой минуте. Он хладнокровно реализовал удар с пенальти.

В дальнейшем «Ангушт» контролировал игру, практически ничего не позволив создать у своих ворот. Атакующие выпады назрановцев смотрелись острее, и они вполне могли сделать счет более убедительным.

Гости же доигрывали матч в меньшинстве — на 80-ой минуте вторую желтую карточку в игре получил игрок «УОР-Дагестан».

«Ангушт» после отчетной победы набрал 7 очков и продолжает занимать 5-е место в турнирной таблице. Дагестанцы с 13 баллами в активе по-прежнему идут на первой строчке. В следующем матче назрановцы 23 июня примут на своем поле элистинский «Уралан».

Состав «Ангушта»: Гелани Хаштыров — Магомед Балаев, Хизир Укуров, Микаил Бештоев, Ахмед Экажев — Акраман Хаматханов, Алисхан Ахильгов, Идрис Газдиев, Бекхан Цуроев, Руслан Халухаев —

Ильяс Сачаев. На замену вышли Ахмед Оздоев, Халид Оздоев, Магомед Эстамиров, Магомед Ахильгов, Зелимхан Ахкильгов.