Ансамбль «Ингушетия» представляет республику в Крыму на фестивале «Таврида. АРТ»

Четыре тысячи молодых людей со всей страны собрались на площадке арт-кластера «Таврида», чтобы на 5 дней погрузиться в пространство бесконечного творчества, развития, самореализации, новых знакомств и открытий.

С 16 по 18 августа к участникам присоединятся и зрители — жители и гости Республики Крым. Впереди концерты, фестивали, мотивационные сессии и встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выступления популярных артистов, социальные программы, выставки, театрализованные представления, — в общей сложности более 3 тыс. событий в 25 локациях на территории площадью 150 га.

Ансамбль «Ингушетия» поборется в состязании «Короли лезгинки» — творческом конкурсе, в котором представители разных народов России продемонстрируют свои танцевальные традиции и поборются за право называться «королем» танца.

В рамках отборочного этапа профессиональное жюри определило финальный шорт-лист, в который вошли до 8 танцевальных коллективов и до 8 сольных исполнителей. В их числе и танцевальный коллектив государственного ансамбля народного танца «Ингушетия».

При оценке танцевальных номеров будет учитываться их соответствие жанровой направленности, сложность и техника исполнения, художественный уровень постановки, использование в номере национальных костюмов, репертуар и музыкальное оформление.

Фестиваль «Таврида. АРТ» проходит уже в четвертый раз. Он является одним из ключевых проектов арт-кластера «Таврида» — платформы возможностей для молодых деятелей креативных индустрий, культуры и искусства. Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году «Таврида» выросла в арт-кластер. Кроме фестиваля он объединяет образовательные заезды, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, строящийся Университет креативных индустрий и другие проекты.

«Таврида. АРТ» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.