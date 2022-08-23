Ансамбль «Магас» представил Ингушетию на молодежном форуме «Машук-2022»

«Участники второй смены молодежного форума встречали наших артистов очень бурно. Нужно отметить, что ритмы кавказских мелодий и танцы всегда имеют успех у зрителей», — рассказал собеседник.

Также представители различных регионов нашей страны в День флага России совершили восхождение на Машук и водрузили на склоне горы триколор.

Напомним, вторая смена — «Наши смыслы» — посвящена новым инструментам обучения и воспитания, реализации образовательных проектов для молодёжи, профессиональным сообществам в обучении и неформальном образовании.