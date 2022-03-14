Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ингушетии вышел из Facebook и Instagram

Это решение принято в связи с новыми правилами соцсетей META, разрешающими призывы к насилию в отношении граждан России и соотечественников за рубежом, сообщили газете «Ингушетия» в аппарате УПЧ.

В настоящее время, чтобы остаться на связи с аппаратом Уполномоченного по правам человека в республике, необходимо зайти на следующие страницы:

1) Telegram-канал — https://t. me/upch_ing;