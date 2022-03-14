Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ингушетии вышел из Facebook и Instagram

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Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ингушетии прекращает вести свои страницы на платформах Facebook и Instagram.

Это решение принято в связи с новыми правилами соцсетей META, разрешающими призывы к насилию в отношении граждан России и соотечественников за рубежом, сообщили газете «Ингушетия» в аппарате УПЧ.

В настоящее время, чтобы остаться на связи с аппаратом Уполномоченного по правам человека в республике, необходимо зайти на следующие страницы:

1) Telegram-канал — https://t. me/upch_ing;

2) «ВКонтакте» страница аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия — https://vk. com/club211032318.

Комментарии 1

Алисхан 14 марта, 2022 - 11:50
Неужели за три дня нельзя создать ингушСаг бук в Ингушетии,создав платформу на базе Ростелекома? В создании этого нет никаких проблем!!! Что Вы в чрево американской платформы газете со своим личными данными? Что за проблемы на пустом месте? Все на халяву и душу дьяволу? Сами сделайте что-нибудь для себя!!!! Ни одного патента,ни изобретения за пять лет..... Уже полностью далеко от цивилизации....

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