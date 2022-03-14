Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ингушетии вышел из Facebook и Instagram
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ингушетии прекращает вести свои страницы на платформах Facebook и Instagram.
Это решение принято в связи с новыми правилами соцсетей META, разрешающими призывы к насилию в отношении граждан России и соотечественников за рубежом, сообщили газете «Ингушетия» в аппарате УПЧ.
В настоящее время, чтобы остаться на связи с аппаратом Уполномоченного по правам человека в республике, необходимо зайти на следующие страницы:
1) Telegram-канал — https://t. me/upch_ing;
2) «ВКонтакте» страница аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия — https://vk. com/club211032318.
- ответить