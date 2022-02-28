Артисты ансамбля народного танца «Ингушетия» провели мастер-класс в рамках программы «Культура для школьников»

«Ингушский народный танец обладает глубоким символическим значением — древней основой которого является история, повествующая об орле и лебеде. В образе орла танцует мужчина, чередующий темп танца от медленного к стремительному, подобно орлу, то парящему, то пикирующему, и раскидывающий руки, как если бы это были крылья. Женщина, напротив, двигается плавно, подражая лебединой стати и грации, постепенно ускоряясь, следуя партнеру. В танце символически выражается все многообразие ингушского мировосприятия», — рассказал собеседник.

Школьники с удовольствием повторяли движения, которые им показывали профессионалы. Кроме того, ребят пригласили «за кулисы», организовав экскурсию в мастерскую по пошиву сценических костюмов.