Артисты Ингушского ТЮЗа готовят новый спектакль для детей «Крысиный бунт»

В основе сюжета — старинная ингушская легенда о конфликте добра и зла между людьми и в самом человеке. Изюминкой постановки станут танцевальные номера хореографа Юнуса Кодзоева.

«Над спектаклем работают как профессиональные актеры, так и начинающие, которые по-настоящему любят своё дело», — отметил представитель творческого коллектива.