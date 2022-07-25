Артисты Ингушского ТЮЗа готовят новый спектакль для детей «Крысиный бунт»
В Ингушском театре юного зрителя идет работа над новым спектаклем «Крысиный бунт» по пьесе Аси Хамчиевой в постановке главного режиссера Лейлы Хадзиевой, сообщили в пресс-службе учреждения.
В основе сюжета — старинная ингушская легенда о конфликте добра и зла между людьми и в самом человеке. Изюминкой постановки станут танцевальные номера хореографа Юнуса Кодзоева.
«Над спектаклем работают как профессиональные актеры, так и начинающие, которые по-настоящему любят своё дело», — отметил представитель творческого коллектива.