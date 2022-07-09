Авиарейсы по четырем новым направлениям запустят из Ингушетии с начала августа

«С 1 августа текущего года из аэропорта «Магас» планируется выполнение новых рейсов. В Санкт-Петербург будут совершаться полеты два раза в неделю, также дважды в неделю воздушное судно будет летать из региона в Сочи, раз в неделю будут совершаться полеты в Тюмень и в Нижневартовск», — сообщил ТАСС директор аэропорта Магомед Цуров.

По его словам, в Тюмень и Нижневартовск будут летать самолеты авиакомпании «Икар», рейс в Сочи будет запущен Utair, а в Санкт-Петербург — авиакомпанией «Северный Ветер».

Напомним, 3 июня текущего года из республики запустили первый регулярный рейс в Самару, который совершает авиакомпания Red Wings.

Аэропорт Магас расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. В 2021 году он получил статус международного.