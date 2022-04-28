Автостопщик украл у жителя Ингушетии около 47 тыс. рублей
Прокуратура Сунженского района Ингушетии поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя, который украл около 47 тыс. рублей у мужчины, который его подвозил, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Судом установлено, что подсудимый решил доехать из Карабулака в Троицкое автостопом, ему остановил автомобиль «Mersedes-Benc». Водитель автомобиля согласился довезти его до места, после чего тот сел на заднее пассажирское сидение. В пути водитель автомобиля в ненадолго отлучился магазин. В это время злоумышленник проверил содержимое карманов куртки водителя, откуда похитил около 47 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Пропажу денег водитель автомобиля обнаружил после того, как он уже вышел из автомобиля. Однако злоумышленник с поличным был задержан сотрудниками полиции «по горячим следам».
Сунженский районный суд республики признал его виновным в инкриминируемом деянии и с учетом возмещения причиненного потерпевшему ущерба назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.