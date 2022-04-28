Кража

Автостопщик украл у жителя Ингушетии около 47 тыс. рублей

0

Прокуратура Сунженского района Ингушетии поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя, который украл около 47 тыс. рублей у мужчины, который его подвозил, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Судом установлено, что подсудимый решил доехать из Карабулака в Троицкое автостопом, ему остановил автомобиль «Mersedes-Benc». Водитель автомобиля согласился довезти его до места, после чего тот сел на заднее пассажирское сидение. В пути водитель автомобиля в ненадолго отлучился магазин. В это время злоумышленник проверил содержимое карманов куртки водителя, откуда похитил около 47 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Пропажу денег водитель автомобиля обнаружил после того, как он уже вышел из автомобиля. Однако злоумышленник с поличным был задержан сотрудниками полиции «по горячим следам».

Сунженский районный суд республики признал его виновным в инкриминируемом деянии и с учетом возмещения причиненного потерпевшему ущерба назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские юнармейцы привели в порядок могилу Неизвестного солдата в Малгобеке
Ингушские ученые отметили годовщину принятия Закона «О реабилитации репрессированных народов» научным семинаром
Члены АТК Ингушетии посетили первый в регионе центр реабилитации наркозависимых
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка, посвященная Дню весны и труда
В Ингушском государственном университете прошла благотворительная акция «Шатер Рамадана»
Ингушского футболиста Халида Долтмурзиева презентовали в бельгийском клубе «Брюгге»
Коллектив ингушской филармонии примет участие в акции «Бессмертный полк»
В Ингушетии продолжается всеобщая диспансеризация населения
В Магасе перекроют дороги на десяти улицах во время мероприятий ко Дню Победы
Житель Ингушетии стал жертвой мошенника из Красноярского края при покупке охолощенного оружия
В Сунженском районе Ингушетии прошла торжественная церемония посвящения в юнармейцы

Главное

Яндекс.Метрика

 