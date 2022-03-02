Айтишников в России на три года освободят от налога на прибыль и проверок

«Все IT-компании будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок. Им будут предоставлены льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%. Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва до 27 лет. Также правительство расширит программу грантов на создание отечественных решений», — сказал Михаил Мишустин.

По его словам, важно не допустить снижения темпов развития IT-отрасли в стране даже в условиях санкционных ограничений.

«Нужно обеспечить устойчивое и бесперебойное функционирование информационной инфраструктуры. И конечно, сохранить кадровый потенциал», — отметил премьер-министр.

Налоговые преференции получат разработчики мобильных приложений и организации, занимающиеся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений.

Глава правительства поручил Министерству цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ оперативно подготовить все необходимые документы, чтобы компании как можно скорее смогли воспользоваться новыми мерами поддержки.