Айтишников в России на три года освободят от налога на прибыль и проверок

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Российские IT-компании на три года освободят от налога на прибыль и проверок. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Все IT-компании будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок. Им будут предоставлены льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%. Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва до 27 лет. Также правительство расширит программу грантов на создание отечественных решений», — сказал Михаил Мишустин.

По его словам, важно не допустить снижения темпов развития IT-отрасли в стране даже в условиях санкционных ограничений.

«Нужно обеспечить устойчивое и бесперебойное функционирование информационной инфраструктуры. И конечно, сохранить кадровый потенциал», — отметил премьер-министр.

Налоговые преференции получат разработчики мобильных приложений и организации, занимающиеся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений.

Глава правительства поручил Министерству цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ оперативно подготовить все необходимые документы, чтобы компании как можно скорее смогли воспользоваться новыми мерами поддержки.

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