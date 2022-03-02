Бизнесмены Ингушетии обсудят с властями региона развитие предпринимательства

Участниками бизнес-завтрака выступят предприниматели — члены ТПП республики, руководители органов исполнительной власти, региональных и федеральных институтов развития бизнеса, банковских структур.

Заявки на участие принимаются до 10 марта 2022 года (включительно). Форму заявки можно заполнить по ссылке.

Формат бизнес-завтраков — это бизнес-встречи в спокойной обстановке и отличный инструмент решения любых вопросов бизнеса с органами исполнительной власти.