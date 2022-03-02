Бизнесмены Ингушетии обсудят с властями региона развитие предпринимательства

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Предприниматели Ингушетии встретятся на бизнес-завтраке в Торгово-промышленной палате региона с первым вице-премьером республики Олегом Фурсовым для обсуждения перспективы развития предпринимательства в регионе, сообщает пресс-служба ТПП региона.

Участниками бизнес-завтрака выступят предприниматели — члены ТПП республики, руководители органов исполнительной власти, региональных и федеральных институтов развития бизнеса, банковских структур.

Заявки на участие принимаются до 10 марта 2022 года (включительно). Форму заявки можно заполнить по ссылке.

Формат бизнес-завтраков — это бизнес-встречи в спокойной обстановке и отличный инструмент решения любых вопросов бизнеса с органами исполнительной власти.

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