Боксер Али Измайлов одержал победу над чилийцем Тебесом
Боксер-профессионал из Ингушетии Али Измайлов одержал досрочную победу над представителем Чили Абрахамом Тебесом, сообщил нашей газете его менеджер Хусейн Бузуртанов. По информации Бузуртанова, судьи отдали победу его подопечному, засчитав сопернику техническое поражение ввиду отказа от продолжения боя.
Отметим, что с первых секунд поединка Измайлов навязал сопернику свою манеру ведения боя, методично обрушивая на него серии ударов и заставляя Тебеса работать вторым номером.
Оппонент попробовал было ответить, рассчитывая, что сможет сдержать натиск ингушского боксера, но просчитался, а совсем скоро и вовсе не выдержал заданного темпа и сошел с дистанции. Уже после третьего раунда стороной Тебеса было принято решение завершить поединок.
Напомним, что Али Измайлов выступает на профессиональном ринге с августа 2019 года. На сегодняшний день на его счету серия из восьми беспроигрышных боев. Он занимает 9-ю строчку в рейтинге WBC, 11-ю позицию в рейтинге IBF и 14-ю в рейтинге WBO.
До встречи с Измайловым чилиец Абрахам Тебес также являлся непобежденным боксером. За ним числилось 7 победных встреч.