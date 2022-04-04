Боксер Али Измайлов одержал победу над чилийцем Тебесом

Отметим, что с первых секунд поединка Измайлов навязал сопернику свою манеру ведения боя, методично обрушивая на него серии ударов и заставляя Тебеса работать вторым номером.

Оппонент попробовал было ответить, рассчитывая, что сможет сдержать натиск ингушского боксера, но просчитался, а совсем скоро и вовсе не выдержал заданного темпа и сошел с дистанции. Уже после третьего раунда стороной Тебеса было принято решение завершить поединок.

Напомним, что Али Измайлов выступает на профессиональном ринге с августа 2019 года. На сегодняшний день на его счету серия из восьми беспроигрышных боев. Он занимает 9-ю строчку в рейтинге WBC, 11-ю позицию в рейтинге IBF и 14-ю в рейтинге WBO.

До встречи с Измайловым чилиец Абрахам Тебес также являлся непобежденным боксером. За ним числилось 7 победных встреч.