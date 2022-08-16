Боксеры из Ингушетии выступят на Всероссийском турнире памяти Александра Давыдова

По информации собеседника нашего издания, в составе команды выступят 11 боксеров: Исмаил Леймоев (30 кг), Ибрагим Аушев (37 кг), Ахмед Могушков (38 кг), Осман Могушков (46 кг), Анзор Аушев (57 кг), Илез Колоев (60 кг), Амир Евлоев (63 кг), Рахим Гагиев (67 кг), Абдулла Балаев (70 кг), Адам Бузуртанов (80 кг) и Ислам Газгиреев (86 кг).

Тренируются спортсмены под руководством Мурада Балаева, Магомеда Леймоева, Дауда Муталиева, Тимерлана Гетагазова, Исмаила Лолохоева и Адама Колоева.

Отметим, что Всероссийские соревнования по боксу памяти заслуженного тренера России Александра Давыдова стартуют сегодня в столице Карачаево-Черкесии.