Бокс

Боксеры из села Долаково Ингушетии стали победителями и призерами турнира городов СКФО

0

Воспитанники ДЮСШ сельского поселения Долаково завоевали шесть медалей на открытом турнире городов СКФО по боксу «Бокс — норма жизни» среди юношей 2008-2013 годов рождения.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, на базе боксерского клуба «Олимп» в Пятигорске собрались более 170 спортсменов из Ставропольского края и республик СКФО.

Долаковские мастера кожаной перчатки достойно представили свою республику на этих престижных соревнованиях. Так, Шибилов Ислам, Доурбеков Магомед-Амин, Доурбеков Рамазан завоевали золотые медали турнира.

На вторую ступень пьедестала поднялись Доурбеков Рамазан, Шибилов Магомед, Манкиев Юсуп. Отмечается, что тренирует ребят опытный наставник Манкиев Исраил.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Прораб строительной фирмы предстанет перед судом в Ингушетии из-за гибели человека
Олимпийская чемпионка Вера Бирюкова прилетела в Ингушетию в рамках проекта «Я — перспективная гимнастка»
Ингушские единороссы оценили состояние дел в республиканском Доме ветеранов
Пытавшийся дать взятку сотруднику ФСБ житель Ингушетии заключен под стражу
Житель Ингушетии ответит в суде за ДТП с гибелью человека
В Ингушетии прошел республиканский семинар-практикум по вокалу
Ингушские врачи следят за состоянием здоровья палестинских детей
Юнармейцы Ингушетии отправили новогодние посылки и открытки бойцам СВО
УПЧ в Ингушетии восстановил права участника СВО
В селе Нестеровское Ингушетии со школьниками провели мероприятие антиэкстремистского характера
В Ингушетии водитель грузовика свалил строительный мусор в водоохранной зоне

Главное

Яндекс.Метрика

 