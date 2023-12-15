Боксеры из села Долаково Ингушетии стали победителями и призерами турнира городов СКФО
Воспитанники ДЮСШ сельского поселения Долаково завоевали шесть медалей на открытом турнире городов СКФО по боксу «Бокс — норма жизни» среди юношей 2008-2013 годов рождения.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, на базе боксерского клуба «Олимп» в Пятигорске собрались более 170 спортсменов из Ставропольского края и республик СКФО.
Долаковские мастера кожаной перчатки достойно представили свою республику на этих престижных соревнованиях. Так, Шибилов Ислам, Доурбеков Магомед-Амин, Доурбеков Рамазан завоевали золотые медали турнира.
На вторую ступень пьедестала поднялись Доурбеков Рамазан, Шибилов Магомед, Манкиев Юсуп. Отмечается, что тренирует ребят опытный наставник Манкиев Исраил.