Боксеры из села Долаково Ингушетии стали победителями и призерами турнира городов СКФО

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, на базе боксерского клуба «Олимп» в Пятигорске собрались более 170 спортсменов из Ставропольского края и республик СКФО.

Долаковские мастера кожаной перчатки достойно представили свою республику на этих престижных соревнованиях. Так, Шибилов Ислам, Доурбеков Магомед-Амин, Доурбеков Рамазан завоевали золотые медали турнира.

На вторую ступень пьедестала поднялись Доурбеков Рамазан, Шибилов Магомед, Манкиев Юсуп. Отмечается, что тренирует ребят опытный наставник Манкиев Исраил.