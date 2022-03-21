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Более 1 млрд руб. направят на выплаты, работающим с больными Covid-19 и людьми из группы риска

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Более 1 млрд рублей будет направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Темпы заболеваемости снижаются, при этом все пациенты по-прежнему должны получать необходимое лечение и уход», — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами 21 марта, сообщает пресс-служба правительства России.

По его словам, деньги пойдут на предоставление специальных выплат социальным работникам во II квартале 2022 года. Эти выплаты предназначены для тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций социального профиля.

Поддержать работников таких учреждений поручил Президент России Владимир Путин.

Финансирование поступит из резервного фонда правительства.

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