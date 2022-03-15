Более 100 инициатив на 1 трлн руб. включено в план поддержки российской экономики

«Правительством подготовлен целый комплекс мер, многие из них вошли в проект плана первоочередных действий. Это очень гибкий документ, он будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от развития ситуации», — цитирует Мишустина ТАСС.

По его словам, в план включено более 100 инициатив без учета уже принятых и реализуемых. Общий объем финансирования оценивается примерно в 1 трлн рублей. Ряд мероприятий планируется реализовать до конца марта, указал премьер-министр.

Правительство также предлагает несколько совместных мер с партнерами России по Евразийскому экономическому союзу. «Крупный блок посвящен импорту, чтобы предприятия и люди могли сохранить максимально возможный в текущих условиях доступ к необходимым ресурсам и товарам», — пояснил Мишустин.

«Предлагаем партнерам по ЕАЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли, зафиксировать валютный курс при уплате импортных пошлин, при таможенном оформлении в пунктах пропуска установить приоритет для товаров народного потребления, прежде всего продуктов питания и медикаментов, а также оборудования, комплектующих и запасных частей, сформировать перечень критически важных ввозимых товаров и для них предусмотреть существенное упрощение процедур таможенного оформления, обнулить ввозные пошлины и приостановить действие антидемпинговых пошлин», — отметил глава кабмина.

Перечислив новые меры, Мишустин заметил, что «это далеко не все предложения, которые включены в план».

Председатель правительства пояснил, что реализация всего комплекса мер должна «обеспечить максимальную гибкость экономики, снять внутренние ограничения для бизнеса и дать большую свободу предпринимателям, чтобы они смогли направить свои усилия и ресурсы на перенастройку производственных и логистических связей, поддержать бесперебойную работу предприятий».