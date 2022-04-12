Субботник

Более 100 мешков мусора собрали эковолонтёры в горной Ингушетии

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В Джейрахском районе Ингушетии прошел очередной субботник в рамках республиканской экологической декады и Всероссийской акции «Вода России», в ходе которого эковолонтерам удалось собрать более 100 мешков мусора, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«Экологический субботник проходил под эгидой «Берегите горы». Добровольцы из разных общественных организаций и движений очистили территорию близ крупного башенного поселка Хамхи, расположенного на левом берегу Ассы. Общими усилиями они собрали более 100 мешков мусора», — говорится в сообщении.

Напомним, это уже 5-й из 10-ти цикла экологических субботников в рамках декады, приуроченной к 30-летию возрождения Ингушетии.

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