Более 100 мешков мусора собрали эковолонтёры в горной Ингушетии
В Джейрахском районе Ингушетии прошел очередной субботник в рамках республиканской экологической декады и Всероссийской акции «Вода России», в ходе которого эковолонтерам удалось собрать более 100 мешков мусора, сообщает пресс-служба Минприроды региона.
«Экологический субботник проходил под эгидой «Берегите горы». Добровольцы из разных общественных организаций и движений очистили территорию близ крупного башенного поселка Хамхи, расположенного на левом берегу Ассы. Общими усилиями они собрали более 100 мешков мусора», — говорится в сообщении.
Напомним, это уже 5-й из 10-ти цикла экологических субботников в рамках декады, приуроченной к 30-летию возрождения Ингушетии.