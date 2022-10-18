Экология

Более 100 саженцев ясеня высадили учащиеся школы города Карабулака Ингушетии

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Более 100 саженцев ясеня высадили учащиеся старших классов четвертой школы города Карабулака Ингушетии в рамках акции «Сохраним лес».

Старшеклассники сами проявили инициативу, посадочный материал, для проведения акции на пришкольном участке, предоставило Минприроды Ингушетии.

Всего на территории региона в рамках акции уже высажено более 1 тыс. деревьев и в ближайшее время планируются новые посадки — до 4 тыс. саженцев клена, липы, ясеня, сообщает пресс-служба республиканского экологического ведомства.

Напомним, Всероссийская акция «Сохраним лес» реализуется в рамках национального проекта «Экология». Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии России, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО «Национальные приоритеты» и «Сад памяти».

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