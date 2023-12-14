Более 13 тыс. жителей Назрани проголосовали за проект Национального парка Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, уже 14 дней весь регион голосует за один из дизайн-проектов будущего Национального парка в Назрани.

«Для назрановцев это большая радость — ведь именно в нашем городе будет расположен самый большой парк в республике. Поэтому они активно голосуют. Эта потрясающего вида общественная территория станет главным местом притяжения тысяч посещающих республику туристов», — отметил мэр Урусхан Евлоев.

Парк аттракционов, зоны отдыха, футбольные мини-стадионы, спортплощадки, пруд и многое другое появится на территории Национального парка, строительство которого инициировано Главой республики Махмуд-Али Калиматовым.

Власти города попросили всех неравнодушных жителей республики принять участие в голосовании на сайте za. park06.ru и отметить понравившийся дизайн-проект. Также можно было внести свои предложения.