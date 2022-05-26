Более 15 млн рублей выделено Ингушетии на развитие туристической инфраструктуры

Как сообщается на сайте кабинета министров, свыше 1,5 млрд рублей предусмотрено на создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями и приобретение оборудования для туристских информационных центров.

Средства получат 22 территории, в том числе Ингушетия — 15,1 млн рублей, Северная Осетия, Татарстан, Сахалинская, Мурманская, Псковская, Тульская, Ульяновская области и Камчатский край.

В целом, речь идет о грантовой поддержке проектов в сфере туризма в 2022 году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Из общей суммы более 1,2 млрд рублей пойдет на развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, создание национальных туристских маршрутов с системой навигации, установку информационных центров для путешественников в 21 регионе. В их числе — Крым, Пермский край, Владимирская, Мурманская, Псковская, Тульская и Сахалинская области.

На создание новых кемпингов и автокемпингов на Камчатке, в Адыгее, Чечне, Краснодарском крае, Костромской области и еще нескольких регионах будет направлено 700 млн рублей.