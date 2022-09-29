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Более 150 производителей представили свою продукцию на форуме «Деловая Ингушетия»

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Более 150 производителей представили свою продукцию на VI республиканском форуме «Деловая Ингушетия».

Сегодня работаем на экономическом форуме «Деловая Ингушетия-2022». В нашей республике он проводится уже в шестой раз, сообщил в своем Телеграм-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Вместе с заместителем полномочного представителя Президента в СКФО Владимиром Надыкто и другими высокими гостями форума осмотрели выставочные павильоны, где более 150 производителей Ингушетии и других регионов представили свою продукцию. Радует, что представлен широкий ассортимент промышленных изделий, сельхозпродукты, инновационные технологии и многое другое», — отметил Калиматов.

По его словам, в регионе созданы условия для инвесторов, а также представителей малого и среднего бизнеса.

«Инвесторы считают нашу республику благоприятной для развития своих инвестиционных проектов. Их доверие для нас важно», — подчеркнул руководитель субъекта.

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