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Более 160 предпринимателей примут участие в форуме «Деловая Ингушетия - 2022»

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Более 160 предпринимателей Ингушетии и других регионов России представят свою продукцию на форуме «Деловая Ингушетия - 2022». Об этом в своем Telegram-канале написал Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«В конце сентября планируем провести республиканский экономический форум «Деловая Ингушетия — 2022». Пройдет он уже в шестой раз. Будут представлены разные направления развития региона: туризм, содействие занятости, поддержка малого и среднего бизнеса, расширение торговых отношений, обеспечение критического импорта и увеличение экспорта», — написал Махмуд-Али Калиматов.

По словам Главы региона, форум имеет особую значимость для социально-экономического развития республики.

«Он является демонстрацией того, что инвестиционный климат у нас с каждым годом улучшается. Ждём много гостей, среди которых руководители федеральных ведомств, агентств, корпораций развития Северного Кавказа, представители агентств инвестиционного развития СКФО», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

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