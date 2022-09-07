Более 160 предпринимателей примут участие в форуме «Деловая Ингушетия - 2022»

«В конце сентября планируем провести республиканский экономический форум «Деловая Ингушетия — 2022». Пройдет он уже в шестой раз. Будут представлены разные направления развития региона: туризм, содействие занятости, поддержка малого и среднего бизнеса, расширение торговых отношений, обеспечение критического импорта и увеличение экспорта», — написал Махмуд-Али Калиматов.

По словам Главы региона, форум имеет особую значимость для социально-экономического развития республики.

«Он является демонстрацией того, что инвестиционный климат у нас с каждым годом улучшается. Ждём много гостей, среди которых руководители федеральных ведомств, агентств, корпораций развития Северного Кавказа, представители агентств инвестиционного развития СКФО», — добавил Махмуд-Али Калиматов.