Более 170 тыс. рублей потеряла жительница Ингушетии при попытке купить акции
Жительница Малгобека потеряла крупную сумму денег, решив купить акции одной из крупнейших компаний России, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.
В своем заявлении правоохранителям 58-летняя женщина отметила, что дистанционный мошенник, назвавшийся «Матвеем», представился сотрудником аналитического центра компании. Он ввел ее в заблуждение и со 2 по 17 ноября пострадавшая перевела ему 171 тыс. 500 рублей.
В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество), полицией проводится проверка.