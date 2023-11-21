Мошенничество

Более 170 тыс. рублей потеряла жительница Ингушетии при попытке купить акции

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Жительница Малгобека потеряла крупную сумму денег, решив купить акции одной из крупнейших компаний России, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.

В своем заявлении правоохранителям 58-летняя женщина отметила, что дистанционный мошенник, назвавшийся «Матвеем», представился сотрудником аналитического центра компании. Он ввел ее в заблуждение и со 2 по 17 ноября пострадавшая перевела ему 171 тыс. 500 рублей.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество), полицией проводится проверка.

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