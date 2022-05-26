Более 2 тыс. контейнеров закупили власти Ингушетии для раздельного сбора отходов

«Приобретено свыше 2 тыс. передвижных пластиковых контейнеров для раздельного сбора отходов объемом 1,1 тыс. литров, которые по представленным заявкам передаются муниципальным образованиям», — цитирует Сластенина пресс-служба Главы и правительства республики.

По данным главы кабинета министров, в рамках национального проекта «Экология» начата рекультивация земельного участка, занятого свалкой города Малгобека, площадью 18 гектаров. Данная свалка является самой крупной в регионе. Мероприятие завершится в установленный срок до конца 2022 года.

Проводятся проектно-изыскательские работы по рекультивации земель, занятых городской свалкой города Карабулака.

В ходе весенней акции «Сад памяти» высажено 55 тыс. саженцев на площади 30 га. А осенью в рамках акции «Сохраним лес» — 3 тыс. деревьев.

В 2021 году республика заняла почетное 3 место среди регионов участников Всероссийской акции «Вода России». Было очищено 338 километров береговой полосы водных объектов.

Благодаря проведенным мероприятиям в рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» Ингушетия стала победителем в двух номинациях «Самое массовое мероприятие» с участием 27 тыс. волонтеров и «Самый креативный формат мероприятия» (интернациональная уборка с представителями из 12 зарубежных стран и 40 субъектов РФ в рамках форума «Magas 2021»).