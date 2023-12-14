Гуманитарная помощь

Более 2 тыс. учебников отправят из Ингушетии в Токмакский район Запорожья

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Для старшеклассников Токмакского района Запорожской области из республики отправят 2255 учебников по различным школьным предметам — от физики до литературы, обществознания, астрономии и многих других дисциплин, информировали «Ингушетию» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Уже в ближайшее время учащиеся школ подшефной территории Ингушетии получат необходимые учебники для изучения различных предметов, что значительно облегчит процесс обучения и поможет повысить качество знаний. Бесспорно, что ученики, в особенности те, кому предстоит сдавать важнейшие экзамены, должны иметь все необходимые учебные материалы для полноценного обучения. Это наша обязанность — заботиться о детях подшефной территории. Мы несем большую ответственность за них», — отметил руководитель региона Махмуд-Али Калиматов.

Он выразил надежду, что очередная помощь республики внесет свой вклад в упрощение образовательного процесса.

«Так или иначе мы продолжим оказывать поддержку всем жителям Токмакского района, ведь это наша задача, в первую очередь как людей и жителей одной великой страны России», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, что ранее Ингушетия направила в Токмакский район строительные материалы, продукты питания, воду, игрушки для малышей.

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